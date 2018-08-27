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Кот-клептоман принёс домой пакет денег

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  • 07 марта 2019, 13:52
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В британском городе Ипсвич живёт кот-клептоман по кличке Тео (Theo), который тащит в дом всё, что в лапки попадётся. Его хозяева Рэйчел Друэ (Rachael Drouet) и её бойфренд Пол Эдвардс (Paul Edwards) рассказывают, что пушистый воришка уже приносил им игрушки, рождественские украшения, зарядные устройства и другую мелочёвку. Девушка даже пошутила, что пора бы котику повышать квалификацию и воровать по-крупному. Тео внял просьбе и в следующий раз принёс домой пакет денег.

В пакетике было 25,70 фунта стерлингов наличными и адрес владельца денег. Им оказался мужчина из соседнего дома. Он оставил на крыльце оплату для молочника. Хозяевам пришлось идти к соседу с повинной и извиняться за своего вороватого кота, рассказывает Би-би-си. Хорошо, что пострадавший оказался человеком с чувством юмора и мигом простил пушистого клептомана.

Ранее «Ридус» писал, как ворующий чужие трусы кот едва не поссорил семейную пару. Когда жена нашла дома нижнее бельё другой женщины, объясняться пришлось её мужу.

Также мы рассказывали о кошке-клептоманке, которая носит домой чужую одежду в промышленных масштабах. Хозяину пришлось развешать объявления с извинениями по всей округе.

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