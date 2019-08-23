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«Мы жалеем не страну, а нарушителей»: Фетисов о дисквалификации Кузнецова

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, депутат Госдумы РФ, прокомментировал «Ридусу» дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

На вопрос, как это может отразиться на спортивной карьере, на судьбе хоккеиста, Фетисов ответил вопросом: «А вас судьба российского спорта не волнует в этот момент? Почему-то всех интересует не как страна наша, не как спорт наш потеряли в имидже, а как отразится это на судьбе человека, который что-то нарушил».

Почему он раньше-то не думал, как это отразится, — добавил легендарный хоккеист.

Фетисов отметил, что несмотря на дисквалификацию Кузнецов пока продолжит играть в НХЛ, потому что Национальная хоккейная лига не входит в пул регламентных документов, связанных с международным спортом. По его словам, для дисквалификации спортсмена там потребуется особое рассмотрение.

Все-таки насколько мы снисходительны. Мы жалеем не страну, а нарушителей. Как можно было сделать такое, когда у нас и так столько проблем с допингом, — подчеркнул Фетисов.

«Я, честно, очень расстроен этим фактом», — резюмировал знаменитый спортсмен.

Как сообщал «Ридус», в допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова обнаружили кокаин.

В мае этого года в Сети появилось скандальное видео с участием нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова: он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, а перед ним на столе — свернутая трубочкой купюра и две дорожки порошка белого цвета.

Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и заслуженный мастер спорта России.

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