Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

Недавно пользовательница русскоязычного Twitter опубликовала фотографию своей 43-летней мамы и отметила, что она настолько хороша, что может увести у неё парня. Пост стал вирусным и за короткое время собрал более 25 тысяч лайков, свыше 700 ретвитов и 700 комментариев, в которых юзеры восхитились молодой красавицей-мамой, а потом начали делиться снимками своих моложавых мам. Так начался стихийный флешмоб, который стал популярным в том числе и в зарубежных СМИ.

Фотографии, которые опубликовали участники своеобразного конкурса красоты, поражают: женщины на снимках выглядят очень молодо, несмотря на солидный возраст и энное количество детей, как будто они нашли эликсир жизни или молодильные яблочки. А больше всего пользователей повеселил батя с лещом, который внезапно вклинился в стройные женские ряды. Мы собрали для вас самые впечатляющие фотографии молодых и красивых мам, которые как будто узнали секрет вечной юности.

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Бонус: Тот самый батя

А вы гордитесь своей мамой? Хвастаетесь её красотой? Расскажите в комментариях.

Ранее «Ридус» уже публиковал фотографии удивительно молодых мам с дочками, и вы едва ли отличите их друг от друга.

Также мы писали про секрет молодости 42-летней мамы двоих детей, которая выглядит на 20. И некоторые её советы звучат довольно необычно.

Ещё мы рассказывали про нестареющую библиотекаршу, которая утверждает, что остаётся вечно молодой благодаря холоду. И она действительно очень хорошо сохранилась.

Искреннее восхищение вызывает сексуальная мама пятерых детей, которая похудела на 115 кг, обзавелась потрясающим телом с кубиками на прессе и стала самой желанной женщиной Англии!