41-летняя мама двоих детей рассказала, как ей удаётся выглядеть на 20

Австралийке Белинда Нортон (Belinda Norton) 41 год, она воспитывает двоих детей и выглядит вдвое моложе своих лет. Женщина ведёт популярный блог в социальных сетях, где делится советами по сохранению молодости. Некоторые из них звучат довольно необычно.

Обладательница молодого подтянутого тела говорит, что нужно каждый день есть чернику: «Эта ягода содержит много антиоксидантов, которые улучшают качество крови, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают бороться с болезнями». Также женщина советует включить в свой регулярный рацион шпинат, миндаль, лосось и свежие овощи.

По словам Белинды, диеты — это зло и провести жизнь за подсчётом калорий — это плохая идея: «Ешьте здоровые продукты шесть раз в день, порции размером с кулак и ограничьте потребление сахара».

Также жительница Квинсленда говорит, что нужно пить достаточное количество воды, так как «крайне важно увлажнять организм» и рекомендует каждый приём пиши начинать с большого стакана воды и избегать сладких и алкогольных напитков. Также Белинда дала удивительный совет, никогда не пить из трубочки, так как «питьё из соломинки способствует появлению морщин вокруг рта».

Что касается спорта, тут 41-летняя Белинда призывает людей меньше бегать поскольку это «вызывает стресс в организме». Австралийка предпочитает ходьбу и круговые тренировки с небольшими весами. А также рекомендует включить в свою повседневную жизнь йогу и медитацию, приём витаминных добавок для волос и ногтей, прогулки на свежем воздухе, прослушивание хорошей музыки, позитивный настрой и здоровый сон. «Я рано ложусь спать и перед сном не пользуюсь социальными сетями», — пишет женщина на своей странице в Instagram.

Помимо прочего, мама двоих детей подчёркивает важность массажа в уходе за кожей: «Массаж — это не роскошь, а необходимость! Свободные и гибкие мышцы меньше болят и травмируются. Человек становится более подвижным, из организма выходят токсины, и это даёт молодость телу и тонус коже», — рассказала австралийка изданию The Mirror. Также Белинда советует меньше загорать, перед выходом на улицу наносить солнцезащитный крем, глаза защищать очками, обязательно снимать макияж перед сном и пользоваться скрабом для кожи каждые три дня.

Но самое главное, Белинда верит, что сохранять молодость ей помогают позитивный настрой и общение с подругами: «Ничто не сравнится со встречей подруг: на тренировке или вечерней прогулке, или даже за завтраком. Девочкам необходимо регулярно по-доброму подшучивать друг над другом, это повышает нашу стрессоустойчивость».

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