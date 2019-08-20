На Дальнем Востоке подтоплен 61 населенный пункт

В различных регионах Дальнего Востока в результате продолжающегося паводка в настоящее время подтоплен 61 населенный пункт, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в результате вышедших из берегов рек оказались подтопленными семь населенных пунктов в Амурской области, 19 — в Еврейской автономной области, 13 — в Приморском крае, 22 — в Хабаровском.

В целом остаются подтопленными 576 жилых домов, а также 2844 приусадебных участка и два низководных моста в Еврейской АО и Хабаровском крае.

Кроме того, десять населенных пунктов в Приморском крае остаются отрезанными.

В течение последних суток были подтоплены девять населенных пунктов и 237 жилых домов.

Спасатели оказывают пострадавшему населению материальную и адресную помощь, доставляя самое необходимое, отметили в министерстве.

Как сообщал «Ридус», уровень воды в реке Амур около Хабаровска достиг утром во вторник, 20 августа, критической отметки в шесть метров.

Согласно прогнозам, уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжит подниматься до 5—7 сантиметров в сутки до 25—26 августа.



В соседнем регионе, Приморском крае, в выходные в три раза увеличилось количество подтопленных из-за тайфуна «Кроса» подворий: к утру воскресенья — 287 домов и 1499 придомовых территорий. В семи районах ранее был введен режим ЧС.



Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе из-за наводнения в случае развития худшего сценария может пострадать около 18,5 тысячи человек.

