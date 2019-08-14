Около 20 тысяч человек могут пострадать от наводнения в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе из-за наводнения в случае развития худшего сценария может пострадать около 18,5 тысячи человек, пишет газета «Коммерсант».

Выступая на совещании по паводковой обстановке, глава региона также отметил, что при развитии наиболее неблагоприятной ситуации в крае могут быть подтоплены 115 населенных пунктов, 3,4 тысячи домов, 70 социальных объектов.

«У села Елабуга Хабаровского района наблюдаются уровни категории опасного явления. Также подтоплены дороги в семи населенных пунктах», — приводит издание слова губернатора.

По данным на шесть часов утра среды, 14 августа, в Хабаровске уровень воды в реке Амур составил 564 сантиметра, сообщает kp.ru.

Как отмечают специалисты, уровень будет считаться опасным, если вода доберется до отметки в 600 сантиметров. Согласно прогнозам, это случится очень скоро, так как вода в Амуре продолжает подниматься.



С 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального значения.



Как сообщал «Ридус», в конце июля на Иркутскую область обрушилась вторая волна сильнейшего паводка. За три дня оказались подтопленными 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.

Напомним, в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Из-за наводнения погибли как минимум 25 человек.

В июле в Иркутской области из-за нового повышения уровня воды в реках и затопления жилых домов было эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. Всего за время паводка в этом году в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста.

Вслед за Иркутской областью тяжелая ситуация из-за паводков сложилась в Приамурье. В Амурской области оказались подтопленными более 600 жилых домов, большая часть из них — в Мазановском районе. Спасатели эвакуировали около тысячи человек, в том числе сотни детей. Большой ущерб также оказался нанесен инфраструктуре — дорогам и электрическим сетям.