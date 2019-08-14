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Около 20 тысяч человек могут пострадать от наводнения в Хабаровском крае

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© МЧС

© МЧС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе из-за наводнения в случае развития худшего сценария может пострадать около 18,5 тысячи человек, пишет газета «Коммерсант».

Выступая на совещании по паводковой обстановке, глава региона также отметил, что при развитии наиболее неблагоприятной ситуации в крае могут быть подтоплены 115 населенных пунктов, 3,4 тысячи домов, 70 социальных объектов.

«У села Елабуга Хабаровского района наблюдаются уровни категории опасного явления. Также подтоплены дороги в семи населенных пунктах», — приводит издание слова губернатора.

По данным на шесть часов утра среды, 14 августа, в Хабаровске уровень воды в реке Амур составил 564 сантиметра, сообщает kp.ru.

Как отмечают специалисты, уровень будет считаться опасным, если вода доберется до отметки в 600 сантиметров. Согласно прогнозам, это случится очень скоро, так как вода в Амуре продолжает подниматься.

С 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального значения.

Как сообщал «Ридус», в конце июля на Иркутскую область обрушилась вторая волна сильнейшего паводка. За три дня оказались подтопленными 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.

Напомним, в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Из-за наводнения погибли как минимум 25 человек. 

В июле в Иркутской области из-за нового повышения уровня воды в реках и затопления жилых домов было эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. Всего за время паводка в этом году в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. 

Вслед за Иркутской областью тяжелая ситуация из-за паводков сложилась в Приамурье. В Амурской области оказались подтопленными более 600 жилых домов, большая часть из них — в Мазановском районе. Спасатели эвакуировали около тысячи человек, в том числе сотни детей. Большой ущерб также оказался нанесен инфраструктуре — дорогам и электрическим сетям.

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«Отказалась от помощи»: в Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

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© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

Как сообщает паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», инцидент произошел накануне вечером на улице Варфоломеева около половины шестого.

«Упала бабушка. Люди вызвали „скорую“. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. Госномер скорой У418УН 161. Диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — рассказал очевидец.

По его словам, когда он вызвал бригаду медиков на место повторно, ему сказали по телефону, что скорая сюда уже приезжала, а бабушка от помощи отказалась. Диспетчер заявил также, что еще раз машину присылать не будет.

Тем не менее, второй автомобиль скорой помощи на место все-таки приехал и забрал женщину.

«На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — сообщил автор поста.

В свою очередь, источник портала «Дон24» заявил, что бабушка была пьяна, нецензурно оскорбляла фельдшера и сама отказалась от помощи.

«Конечно, это не оправдывает его поступок — завтра оценку его поведению даст руководство», — сказал собеседник портала.

По его словам, бабушку пыталась госпитализировать и вторая бригада, но по пути она била ногами и оскорбляла фельдшера и водителя, а в итоге снова отказалась от госпитализации и не доехала до медицинского учреждения.

Произошедшее вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие осудили фельдшера.

Ранее «Ридус» также рассказывал про фельдшера, которая послала женщину к черту за просьбу о помощи.

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