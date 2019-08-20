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Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критической отметки

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© администрация Хабаровска

© администрация Хабаровска

Уровень воды в реке Амур около Хабаровска достиг утром во вторник, 20 августа, критической отметки в шесть метров, сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасателей, уровень воды у краевого центра поднялся на 5 сантиметров и составил 600 сантиметров.

В Хабаровске из-за обильных дождей по-прежнему подтоплены 156 приусадебных участков, 7 огородов, около 1,7 тысячи дачных участков на островной части города.

© администрация Хабаровска

© администрация Хабаровска

© администрация Хабаровска

Кроме того, залиты водой участки ряда городских дорог.

Согласно прогнозам, уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжит подниматься до 5—7 сантиметров в сутки до 25—26 августа.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 19 августа, в районе Хабаровска уровень воды в реке Амур составлял 596 сантиметров.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе из-за наводнения в случае развития худшего сценария может пострадать около 18,5 тысячи человек.

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