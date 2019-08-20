На Филиппинах резко увеличилось число жертв лихорадки денге

На Филиппинах за последний месяц резко возросло число жертв лихорадки денге, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Если в начале августа власти страны сообщали о 622 умерших с начала года от этого заболевания, то на сегодняшний день число скончавшихся составило 807 человек, что на 185 умерших больше.

Ранее сообщалось, что с начала года было зарегистрировано 146 тысяч случаев заражения опасным вирусом.

Сейчас, по данным агентства, число заболевших составило 188 тысяч человек, что стало двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В начале августа, как сообщал «Ридус», министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке объявил, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии.

В 2018 году было зафиксировано более 200 случаев заражения лихорадкой денге у российских туристов.



Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Передают инфекцию от больного человека комары. Симптомами болезни являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет лихорадку к одной из десяти главных угроз для здравоохранения в 2019 году.

