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На Филиппинах объявили об эпидемии лихорадки денге

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© pexels.com

© pexels.com

Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке объявил, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии, пишет таиландская газета Bangkok Post.

По словам министра, количество заболевших лихорадкой почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.

С начала января по 20 июля нынешнего года в стране зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения денге, что на 98% больше, чем за тот же период прошлого года.

Министр также отметил, что в этом году на Филиппинах от данного заболевания уже умерли 622 человека.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Передают инфекцию от больного человека комары. Симптомами болезни являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет лихорадку к одной из десяти главных угроз для здравоохранения в 2019 году.

Как сообщал «Ридус», в 2018 году было зафиксировано более 200 случаев заражения лихорадкой денге у российских туристов.

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