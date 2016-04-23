Более 200 российских туристов заразились лихорадкой денге в 2018 году

Более 200 случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано у российских туристов за 11 месяцев прошлого года.

У россиян в последние годы большой популярностью пользуются поездки в страны Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с этим в России стали регистрироваться случаи лихорадки денге, завезенной из этих стран.

Так, в 2012 году было зафиксировано 63 случая этого заболевания у россиян, в 2013 году — 170, в 2014-м — 105 случаев, в 2015 году — 136, в 2016 году — 145, в 2017-м — 196, за 11 месяцев 2018 года — 212 случаев, отмечается в сообщении ведомства.

По данным медиков, заражение этим заболеванием происходило, как правило, при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга и Мальдивских островов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Передают инфекцию от больного человека комары. Симптомами болезни являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.