Уровень воды в Амуре приблизился к опасной отметке

В районе Хабаровска уровень воды в реке Амур поднялся до 596 сантиметров и в ближайшие сутки превысит отметку «опасное явление» в 6 метров.

В настоящее время в краевом центре подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, 7 огородов и 1671 дача. Кроме того, в воде оказались 8 отрезков городских автотрасс, сообщается на сайте регионального правительства.



Согласно прогнозам, уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжит подниматься до 5—7 сантиметров в сутки до 25—26 августа.



Максимальные прогнозируемые отметки составят 630—680 сантиметров, отмечает News.ru.



Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе из-за наводнения в случае развития худшего сценария может пострадать около 18,5 тысячи человек.

Как сообщал «Ридус», в соседнем регионе, Приморском крае, за сутки в три раза увеличилось количество подтопленных из-за тайфуна «Кроса» подворий: к утру воскресенья — 287 домов и 1499 придомовых территорий. В семи районах ранее был введен режим ЧС.