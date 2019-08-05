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Новая военная операция Турции в Сирии разозлила США

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© Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии. Ожидается, что она начнется в течение следующих двух недель и позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб. «Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

Сразу после этого газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что администрация президента Дональда Трампа 5 августа предпримет «отчаянную попытку» отговорить Эрдогана от начала новой военной операции в Сирии.

Для этого, по данным издания, делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны США проведет встречу с представителями властей Турции в Анкаре. Среди вероятных предложений — проведение совместной операции так, чтобы она не угрожала американскому контингенту и союзникам в Сирии.

Ранее из Вашингтона уже звучали враждебные заявления в связи с военной активностью в Сирии. Так, в январе 2019 года президент Дональд Трамп выступил с неприкрытыми угрозами в адрес Анкары, предостерегая турецкие власти от нападения на союзные США курдские отряды. «Экономически разорим Турцию, если она ударит по курдам», — написал Трамп в Twitter. За месяц до этого Эрдоган анонсировал намерение Анкары начать очередную военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики под предлогом защиты границы Турции от атак со стороны сирийских курдов и повышения военно-политической стабильности в регионе.

Напомним, последняя крупная военная операция Турции в Сирии началась в январе 2018 года, называлась «Оливковая ветвь» и проводилась в сирийском районе Африн против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD), которых турки считают террористическими организациями. Союзниками Турции тогда выступили боевики Сирийской свободной армии. Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, а курды оказали турецким войскам бешеное сопротивление.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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