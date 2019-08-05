Новая военная операция Турции в Сирии разозлила США

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии. Ожидается, что она начнется в течение следующих двух недель и позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб. «Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — приводит его слова агентство «Анадолу».



Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.



Сразу после этого газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что администрация президента Дональда Трампа 5 августа предпримет «отчаянную попытку» отговорить Эрдогана от начала новой военной операции в Сирии.

Для этого, по данным издания, делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны США проведет встречу с представителями властей Турции в Анкаре. Среди вероятных предложений — проведение совместной операции так, чтобы она не угрожала американскому контингенту и союзникам в Сирии.

Ранее из Вашингтона уже звучали враждебные заявления в связи с военной активностью в Сирии. Так, в январе 2019 года президент Дональд Трамп выступил с неприкрытыми угрозами в адрес Анкары, предостерегая турецкие власти от нападения на союзные США курдские отряды. «Экономически разорим Турцию, если она ударит по курдам», — написал Трамп в Twitter. За месяц до этого Эрдоган анонсировал намерение Анкары начать очередную военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики под предлогом защиты границы Турции от атак со стороны сирийских курдов и повышения военно-политической стабильности в регионе.

Напомним, последняя крупная военная операция Турции в Сирии началась в январе 2018 года, называлась «Оливковая ветвь» и проводилась в сирийском районе Африн против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD), которых турки считают террористическими организациями. Союзниками Турции тогда выступили боевики Сирийской свободной армии. Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, а курды оказали турецким войскам бешеное сопротивление.