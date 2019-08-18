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Лидер партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе

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© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для завершения конфликта в Донбассе предстоит пройти большой путь.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся», — сказал политик в беседе с украинским изданием «Новое время».

Разумков отметил, что завершение военных действий на юго-востоке зависит не от решения парламента, для этого большой путь должна пройти вся страна.

В первых числах августа, как писал «Ридус», лидер партии «Слуга народа» уже заявлял, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание, — отметил тогда Разумков.

Да дня спустя президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

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