Посадивший аэробус в поле летчик-герой оказался многодетным отцом

У посадившего самолет в поле и спасшего 233 жизни пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупов четверо детей от двух браков, сообщает URA.RU.

Как рассказала изданию супруга летчика Наталья, они познакомились в 2014 году. Сейчас Дамир воспитывает трехлетнего сына Денислама и семилетнюю падчерицу Аню, дочь Натальи от первого брака.

Снимок публикуется с разрешения родителей © соцсети.

Но у Дамира также есть двое детей от первого брака — 13-летний Ильяс и 12-летний Исмаил.



Со своей первой женой Аминой летчик развелся в 2012 году. Тем не менее они продолжают общаться, а с сыновьями Дамир время от времени видится, летом они приезжали к отцу в гости, отмечает агентство.

Бывшая жена Юсупова Амина Юсупова заявила интервью сызранскому телеканалу «КТВ-ЛУЧ», что Дамир очень честный человек.



Я уверена, что он не мог поступить иначе, когда самолет стал падать. Он по жизни всегда готов поступить как настоящий мужчина, какой бы трудной ситуация ни была, — добавила первая жена летчика-героя.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 16 августа, президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье и спасли людей.

Между тем сам Дамир Юсупов накануне в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал, что героем себя не ощущает, «потому что выполнял то, что должен был выполнить».

Напомним, 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек. Часть пассажиров после пережитого стресса сдали билеты, но некоторые уже прибыли в Крым на борту других самолетов.