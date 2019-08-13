Порошенко предложили пройти допрос на детекторе лжи

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила о получении судебного разрешения на допрос бывшего президента этой страны Петра Порошенко с применением детектора лжи.



«Порошенко вызвали 12 августа на допрос в ГБР в качестве свидетеля по уголовному производству о возможном уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО Телеканал „Прямой“. Второй допрос экс-президента в ГБР длился 2 часа. После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведено с применением полиграфа», — сообщает УНИАН.

Сам Порошенко публично заявил, что не доверяет следователям ГБР, но готов пройти полиграф в эфире телеканала «Прямой». На это Анжелика Иванова заметила, что проведение допроса с применением полиграфа возможно только в кабинете следователя. При этом она сослалась на тайну досудебного следствия.

Хотя следователи и получили судебное решение, по украинским законам допрос Порошенко с применением полиграфа возможен только если экс-президент даст свое согласие.



Как сообщал «Ридус», недавно Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании более, чем десятка уголовных дел, которые открыты против него в Киеве.

Среди предъявленных Порошенко обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Особенно резонансным является расследование коррупционных преступлений в украинской армии, к которым может быть причастен бывший президент.

Так, одно из уголовных дел против Порошенко касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. СМИ утверждали, что он фиктивно продал «Кузницу» украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Буквально на днях ГБР Украины возбудило против экс-президента еще одно уголовное дело, на этот раз — из-за незаконного пересечения границы по поддельным документам. Следователи выяснят обстоятельства выезда Порошенко на отдых на Мальдивы в январе 2018 года. Украинские СМИ тогда писали, что новогодний тур президента и его семьи обошелся бюджету страны в 500 тысяч долларов, а сам глава государства выехал на острова по документам на имя Mr Incognito Petro Ukraine.