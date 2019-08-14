В России снизилась рождаемость
- 14 августа 2019, 14:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В России в первом полугодии 2019 года снизилась рождаемость на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число новорожденных в январе-июне нынешнего года составило 719 тысяч, что на 63,1 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
В то же время, согласно статистике, сократилось количество умерших.
Так, в первом полугодии в нашей стране скончалось 918 тысяч человек по сравнению с 946 тысячами умерших в первом полугодии прошлого года.
Соответственно, снижение смертности составило 3,1%, сообщается на сайте Росстата.
В начале июля, как писал «Ридус», вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет свое население.
По ее словам, за четыре последних месяца естественная убыль населения в Российской Федерации составила около 149 тысяч человек.
В августе председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что в республике могут ввести налог на бездетность, чтобы повысить рождаемость в регионе.
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