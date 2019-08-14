В России снизилась рождаемость

В России в первом полугодии 2019 года снизилась рождаемость на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число новорожденных в январе-июне нынешнего года составило 719 тысяч, что на 63,1 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В то же время, согласно статистике, сократилось количество умерших.

Так, в первом полугодии в нашей стране скончалось 918 тысяч человек по сравнению с 946 тысячами умерших в первом полугодии прошлого года.

Соответственно, снижение смертности составило 3,1%, сообщается на сайте Росстата.

В начале июля, как писал «Ридус», вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет свое население.

По ее словам, за четыре последних месяца естественная убыль населения в Российской Федерации составила около 149 тысяч человек.



В августе председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что в республике могут ввести налог на бездетность, чтобы повысить рождаемость в регионе.