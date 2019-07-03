Голикова заявила о катастрофическом уменьшении населения России

Россия катастрофически теряет свое население, заявила вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова во время совещания с членами медицинского кластера СЗФО «Западный», сообщает РИА Новости.

По ее словам, за четыре последних месяца естественная убыль населения в Российской Федерации составила около 149 тысяч человек.

Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, — приводит агентство высказывание вице-премьера.

Голикова подчеркнула, что раньше многие регионы «в погоне за качественными показателями» снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также других причин.

Лишь после критики Минздрава федеральным властям стали сообщать более реальные цифры, отмечает kp.ru.

Ранее вице-премьер сообщила, что правительство рассматривает вопрос, касающийся введения дополнительных мер поддержки при рождении первого ребенка.