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Голикова заявила о катастрофическом уменьшении населения России

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Россия катастрофически теряет свое население, заявила вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова во время совещания с членами медицинского кластера СЗФО «Западный», сообщает РИА Новости.

По ее словам, за четыре последних месяца естественная убыль населения в Российской Федерации составила около 149 тысяч человек.

Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, — приводит агентство высказывание вице-премьера.

Голикова подчеркнула, что раньше многие регионы «в погоне за качественными показателями» снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также других причин.

Лишь после критики Минздрава федеральным властям стали сообщать более реальные цифры, отмечает kp.ru.

Ранее вице-премьер сообщила, что правительство рассматривает вопрос, касающийся введения дополнительных мер поддержки при рождении первого ребенка.

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Комментарии (2)

  • Small f30df0a472
    Nikollo Nepomnjвчера, 23:03

    скорее бы эти при ду рки закончилисъ.

  • Small e88e291489
    Влад Свчера, 23:10

    Лечить надо людей, а не рапортовать ВВП о среднем возрасте смертности... Вы в больничку то сходите в каком нибудь заштатном городе, поймете сколько своровали..

Евгений Валяевюрист, политический аналитик
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