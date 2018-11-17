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В Сети возмутились желанием ввести в Башкирии налог на бездетность

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Пользователи Рунета возмутились сообщением спикера башкирского парламента о возможном введении в республике налога на бездетность.

Ранее сегодня председатель республиканского госсобрания-курултая Константин Толкачев написал на своей странице в Facebook, что в Башкирии могут ввести налог на бездетность, чтобы повысить рождаемость в регионе. По его словам, падение рождаемости в республике вызывает большую тревогу.

Подписчики достаточно резко высказались в комментариях по поводу поста спикера парламента.

Спикер отметил, что вопрос о налоге на бездетность будет обсуждаться на осенней сессии парламента республики.

Он считает, что проблема с низкой рождаемостью характерна не только для республики, но и для всей Российской Федерации.

В частности, по его мнению, одной из причин является менталитет современной молодежи, которая в первую очередь нацелена на личностный рост.

Кроме так называемого налога на бездетность Толкачев предлагает ввести меры поддержки молодых семей, в частности, материально поощрять рождение первого ребенка.

Как сообщал «Ридус», в мае нынешнего года заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина прокомментировала предложение ввести налог на малодетность. По словам политика, подобная инициатива вредна и опасна, она похожа на провокацию.

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