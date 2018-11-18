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На Иркутскую область обрушилась вторая волна паводка

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© Светлана Латынина/ТАСС

© Светлана Латынина/ТАСС

В Иркутской области продолжает хозяйничать сильнейший паводок, который уничтожает жилье и объекты инфраструктуры. За последние три дня подтоплены оказались 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.

«В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тысячи 699 человек, из которых 653 — дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. В частности, уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, всего за сутки поднявшись на 25 сантиметров. Из-за этого в Тулуне пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Сибирь».

Напомним, в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Из-за наводнения погибли как минимум 25 человек.

Накануне в Иркутской области из-за нового повышения уровня воды в реках и затопления жилых домов было эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. Всего за время паводка в этом году в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста.

Вслед за Иркутской областью тяжелая ситуация из-за паводков сложилась в Приамурье. В Амурской области оказались подтопленными более 600 жилых домов, большая часть из них — в Мазановском районе. Спасатели эвакуировали около тысячи человек, в том числе сотни детей. Большой ущерб также оказался нанесен инфраструктуре — дорогам и электрическим сетям.

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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

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© ИТАР-ТАСС/ Виктор Чавайн

© ИТАР-ТАСС/ Виктор Чавайн

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров, сообщает пресс-служба регионального Лесопожарного центра.

По данным ведомства, к вечеру понедельника, 29 июля, было зарегистрировано 104 очага возгорания, общая площадь которых составляет 1,03 миллиона гектаров.

Большая часть горящего леса — 1, 02 миллиона гектаров — находится в труднодоступных районах, где, по данным центра, затраты на тушение огня будут значительно превышать размер возможного ущерба.

Поэтому тушение этих пожаров осуществляется только в случаях угрозы населенным пунктам или инфраструктурным объектам.

В настоящее время лес горит в Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края, отмечает ФАН.

Ранее, как сообщал «Ридус», губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бороться с пожарами в зоне контроля бессмысленно, «а может, даже и вредно». Пользователи Сети восприняли заявление главы региона как циничную отговорку.

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