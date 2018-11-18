На Иркутскую область обрушилась вторая волна паводка

В Иркутской области продолжает хозяйничать сильнейший паводок, который уничтожает жилье и объекты инфраструктуры. За последние три дня подтоплены оказались 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.

«В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тысячи 699 человек, из которых 653 — дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог», — рассказали ТАСС в пресс-службе.



Подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. В частности, уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, всего за сутки поднявшись на 25 сантиметров. Из-за этого в Тулуне пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Сибирь».



Напомним, в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Из-за наводнения погибли как минимум 25 человек.

Накануне в Иркутской области из-за нового повышения уровня воды в реках и затопления жилых домов было эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. Всего за время паводка в этом году в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста.

Вслед за Иркутской областью тяжелая ситуация из-за паводков сложилась в Приамурье. В Амурской области оказались подтопленными более 600 жилых домов, большая часть из них — в Мазановском районе. Спасатели эвакуировали около тысячи человек, в том числе сотни детей. Большой ущерб также оказался нанесен инфраструктуре — дорогам и электрическим сетям.

