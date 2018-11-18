В Иркутской области из-за нового паводка эвакуировали более тысячи человек

В Иркутской области из-за нового повышения уровня воды в реках и затопления жилых домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей.

Как сообщает «ИрСити» со ссылкой на МЧС, на 29 июля подтоплены 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий и 147 жилых домов. В Нижнеудинске подтоплены подвальные помещения около 100 домов, в том числе трех многоквартирных. В Тулуне вода зашла на 123 придомовых территории и в подвалы семи многоквартирных домов. В населенных пунктах Уйгат и Кривуша Тулунского района в общей сложности подтоплено 137 домов.

В меньшей степень от паводка пострадали в Черемховскиом, Слюдянском, Шелеховском и Зиминском районах. По прогнозам синоптиков в Иркутской области ожидаются дожди, так что в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Как писал «Ридус», в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В наводнении погибли 25 человек и пострадали 9608 домов. Из них 563 были смыты полностью и около 3,5 тысячи невозможно восстановить.

В конце июля из-за обильных осадков паводок в Иркутской области возобновился. В городе Байкальске обрушился мост через реку Солзан. В другом городе Иркутской области, Тулуне, МЧС провело эвакуацию жителей. Под угрозой подтопления находятся районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК, а также населенные пункты Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Евдокимовский и Красный Октябрь. Из-за возобновившихся ливней в реке Ия срочно засыпали отверстие в дамбе, которое делали для отвода воды во время июньского паводка.

Вслед за Иркутской областью тяжелая ситуация из-за паводков сложилась в Приамурье. В Амурской области оказались подтопленными более 600 жилых домов, большая часть из них — в Мазановском районе. Спасатели эвакуировали окло тысячи человек, в том числе сотни детей. Большой ущерб также оказался нанесен инфраструктуре — дорогам и электрическим сетям.