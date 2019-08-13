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001207

В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом Шойгу

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Пресс-служба НАТО выступила с комментарием относительно инцидента со сближением истребителя альянса и самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Самолеты из миссии „воздушной полиции“ НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

«Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — добавили в НАТО.


Напомним, 13 августа СМИ сообщили о попытке истребителя НАТО F-18 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Эту попытку пресек российский Су-27. Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота России. Видео, запечатлевшее маневр Су-27, опубликовал телеканал «Звезда».

Два года назад самолет министра обороны России уже попадал в аналогичную ситуацию, так же над нейтральными водами Балтики. Тогда к самолету Сергея Шойгу, следовавшему в Калининград, попытался приблизиться истребитель НАТО F-16. Поскольку лайнер Шойгу сопровождал эскорт из истребителей морской авиации Су-27, один из них подлетел к F-16 и показал ему свое вооружение, качнув крыльями. В результате F-16 тут же скрылся из поля зрения. 

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