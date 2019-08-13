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МВД упростит проверку электронных полисов ОСАГО

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Процедуру проверки электронных полисов ОСАГО собираются упростить.

Согласно разработанному законопроекту, водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД либо бумажную копию, либо документ в электронном виде.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Она уточнила, что предлагаемые поправки позволят водителю, оформившему ОСАГО в электронном виде, предъявлять для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.

В свою очередь подлинность страховки будет проверяться сотрудником ГИБДД через базу данных.

Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО, пояснила Волк.

Ранее сообщалось, что ГИБДД вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме проверять наличие полиса ОСАГО при помощи дорожных камер.

Как писал «Ридус», в Москве участились случаи подделки полисов ОСАГО.

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