МВД упростит проверку электронных полисов ОСАГО
- 13 августа 2019, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Процедуру проверки электронных полисов ОСАГО собираются упростить.
Согласно разработанному законопроекту, водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД либо бумажную копию, либо документ в электронном виде.
«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Она уточнила, что предлагаемые поправки позволят водителю, оформившему ОСАГО в электронном виде, предъявлять для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.
В свою очередь подлинность страховки будет проверяться сотрудником ГИБДД через базу данных.
Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО, пояснила Волк.
Ранее сообщалось, что ГИБДД вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме проверять наличие полиса ОСАГО при помощи дорожных камер.
Как писал «Ридус», в Москве участились случаи подделки полисов ОСАГО.
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