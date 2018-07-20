СМИ: в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

ГИБДД вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) начали проверку наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Пока проверки проводятся в тестовом режиме. Поэтому автовладельцы получают от ГИБДД не постановления о штрафе, а информационные письма с рекомендацией оформить страховку.

Издание отмечает, что в ближайшие дни их получат более пяти тысяч автомобилистов.

При этом за три месяца тестирования было выявлено более 700 тысяч нарушений.

По завершении тестирования водителей без ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.

В РСА выразили надежду, что новая система заработает и в других городах, включая Санкт-Петербург и Казань. После этого ее планируют распространить на всю страну.

Как ранее сообщал «Ридус», в Москве участились случаи подделки полисов ОСАГО.