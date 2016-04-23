СМИ: число случаев с поддельными ОСАГО выросло на 20%

В Москве участились случаи подделки полисов ОСАГО.

По словам автоюриста Вячеслава Лосева, поддельных полисов касаются 80% обращений, связанных с использованием транспорта.

«Количество таких случаев выросло примерно на 20%", — сообщил он в беседе с ФАН.

Руководитель столичного страхового агентства Марк Зислин рассказал изданию, что мошенники создали прибыльный теневой бизнес по подделке полисов ОСАГО. При этом на фальшивых документах присутствуют логотип Российского союза автостраховщиков, сложный фон и металлизированная линия защиты.

Зислин также отметил, что такие полисы, как правило, не вызывают вопросов у инспекторов ДПС. Как и тысячи других обманутых автовладельцев, москвич может узнать о том, что его машина не застрахована, только в случае ДТП.

Попав в аварию с автомобилистом, имеющим поддельный полис, автовладелец с настоящим ОСАГО в итоге лишается возможности получить от страховой компании сумму возмещения ущерба.

Как отмечает издание, в Интернете можно найти так называемые «службы продажи бланков», которые предлагают купить поддельный полис ОСАГО или КАСКО по цене в несколько раз ниже рыночной и «провести его по базе РСА».

Как сообщили изданию в МВД, продавцы таких полисов похищают бланки из страховых компаний и вступают в сговор с их сотрудниками, которые списывают полисы как утраченные, а затем продают их номера.

Электронные документы тоже могут оказаться фальшивкой. Их сбывают через сайты-двойники именитых страховых компаний, отмечают в ведомстве.

Эксперты советуют убедиться перед оплатой ОСАГО в том, что полис числится в официальном приложении страховой компании.