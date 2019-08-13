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В России создают новую машину инженерной разведки и разминирования

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Над созданием новой машины инженерной разведки и разминирования работают специалисты входящего в госкорпорацию «Ростех» «Курганмашзавода», сообщает РИА Новости.

Машина разрабатывается по заказу российских инженерных войск, сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

В беседе с агентством он отметил, что Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) завода разрабатывает для инженерной разведывательной машины специальное гусеничное шасси.

«Курганмашзавод» — одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса. Свою первую продукцию выпустил в 1950 году.

В прошлом месяце, как сообщал «Ридус», в России запустили в серийное производство многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. Сухого подписало с Министерством обороны РФ контракт на поставку более 70 самолетов.

Кроме того, в июне в нашей стране началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

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