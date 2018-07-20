В России начали производство С-500

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал в эфире телеканала « Россия 1 », что в нашей стране началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

По его словам, в ближайшее время эти зенитные ракетные комплексы (ЗРК) поступят на вооружение российской армии.

Чермезов подчеркнул, что Россия пока не будет продавать новейший ЗРК «ни за какие деньги».

Глава «Ростеха» добавил, что дальность полета С-500 будет намного выше, чем у С-400, отмечает ФАН .

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух».