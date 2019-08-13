Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, начальник управления республиканской Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

По его словам, бывшему главе государства вменяется ряд особо тяжких преступлений, среди которых «организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти».

Согласно законам республики, Атамбаеву по этим статьям может грозить пожизненное заключение, отмечает агентство.

Ранее глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил Атамбаева в подготовке государственного переворота.

Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, — заявил Опумбаев на пресс-конференции.

Он добавил, что бывший президент был готов к боевым столкновениям в своей резиденции. По словам Опумбаева, у экс-главы государства в доме обнаружили целый склад оружия, а третий этаж был укреплен, словно военный бункер — с дзотами и боевыми точками для обороны, сообщает News.ru.

Напомним, бывший президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг, 8 августа. Экс-президент был вывезен с территории своей резиденции в селе Кой-Таш вместе со своими соратниками.

На следующий день его арестовали и поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

Целые сутки сторонники экс-президента Киргизии оказывали сопротивление силовикам, взяли в плен несколько спецназовцев и убили еще одного, а сам Атамбаев записал видеообращение к нации.

Силовикам лишь с третьего штурма удалось прорваться в резиденцию Алмазбека Атамбаева, после чего тот сдался. Всего во время проведения операции пострадали около ста человек.