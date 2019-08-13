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Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве

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© youtube.com

© youtube.com

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, начальник управления республиканской Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

По его словам, бывшему главе государства вменяется ряд особо тяжких преступлений, среди которых «организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти».

Согласно законам республики, Атамбаеву по этим статьям может грозить пожизненное заключение, отмечает агентство.

Ранее глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил Атамбаева в подготовке государственного переворота.

Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, — заявил Опумбаев на пресс-конференции.

Он добавил, что бывший президент был готов к боевым столкновениям в своей резиденции. По словам Опумбаева, у экс-главы государства в доме обнаружили целый склад оружия, а третий этаж был укреплен, словно военный бункер — с дзотами и боевыми точками для обороны, сообщает News.ru.

Напомним, бывший президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг, 8 августа. Экс-президент был вывезен с территории своей резиденции в селе Кой-Таш вместе со своими соратниками. 

На следующий день его арестовали и поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности. 

Целые сутки сторонники экс-президента Киргизии оказывали сопротивление силовикам, взяли в плен несколько спецназовцев и убили еще одного, а сам Атамбаев записал видеообращение к нации

Силовикам лишь с третьего штурма удалось прорваться в резиденцию Алмазбека Атамбаева, после чего тот сдался. Всего во время проведения операции пострадали около ста человек.

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Комментарии (1)

  • Small 578ee6e910
    Zhirny Belyсегодня, 09:48

    На снятом видео заметно, как девушка пыталась откинуть ногой дубинку мента или поставить ему подножку. Мент вовремя среагировал и не позволил ей этого сделать, применив силу. Но даже если кто-то из популярных редакций или кухонных политиков это заметил, то они скорее промолчат. У нас ведь кровавый режим(ТМ), террор власти, совок 2.0 и а_вот_за_границей..

    Ну и про инвалида никто, разумеется, не скажет, что он проукраинский провокатор и в фейсбуке изъявлял желание "резать русню". Вероятно, крикнув что-то из своих постов и был задержан товарищами-ментами.

    В ближайшем будущем, надеюсь, ведомые "освободители" и "борцуны за всё хорошее против всего плохого" очнутся и увидят, как ими манипулируют популярные либеральные СМИ. Если нет - разочаруюсь в своём поколении ещё больше. Надоело видеть толпы идиотов.

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