«Не стреляйте в народ»: Атамбаев выступил с видеообращением

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев записал видеообращение к согражданам, призвав силовиков «не стрелять в свой народ» после неудавшейся попытки штурма своего резиденции спецназом.

«К сожалению, много пострадавших, есть и тяжело раненные. Конечно, в свою очередь, и люди, которые смогли вытеснить спецназ, тоже не угощали конфетками — пострадавшие есть и среди спецназовцев», — сказал он. По данным министерства здравоохранения Киргизии, число раненых при задержании бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева составляет 52 человека, среди них — журналист местного издания.

Действующие власти Киргизии Атамбаев обвинил в пренебрежении законами и попытке своего убийства, отметив использование спецназовцами боевого оружия против безоружных граждан. «Предлагаю властям одуматься и хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в собственный народ, это очень плохо кончится для вас», — подчеркнул Атамбаев.

Власти Киргизии предприняли попытку переложить ответственность за вспышку насилия на самого Атамбаева. «В ходе проведения спецоперации бойцами спецназа применялись резиновые пули и спецсредства. Cотрудники спецназа получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенными со стороны дома Атамбаева, о чем свидетельствует характер полученных ран», — цитирует ТАСС сообщение Государственного комитета национальной безопасности республики.

По данным ГКНБ, один из бойцов скончался в больнице. Также ведомство признало, что сторонники экс-президента сумели захватить спецназовцев в заложники, после чего избили их «с особой жестокостью». «Сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали женщин и детей», — добавили в ГКНБ. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаева в «грубом попрании» Конституции, указав на вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.



Обвинения в использовании огнестрельного оружия частично признал сам Атамбаев. «У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», — сказал он журналистам, заверив что «старался не попадать» в людей. Ранее экс-президент публично заявлял, что имеет наградной пистолет и будет сопротивляться попыткам ареста. Также он пообещал содействовать освобождению пленных спецназовцев, которые остаются под охраной в его осажденной резиденции, и сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

На ситуацию в Киргизии отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о том, просил ли Атамбаев помощи у российских властей или нет. «У меня нет такой информации относительно того, что кто-то обращался», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — добавила Захарова, пожелав участникам конфликта в Киргизии «здравомыслия и ответственности».

Посольство РФ в Киргизии порекомендовало россиянам избегать мест проведения массовых акций. В Бишкеке пообещали обеспечить безопасность находящихся в стране иностранных туристов. Погранслужба Казахстана сообщила, что пункты пропуска на границе с Киргизией работают в штатном режиме.



Как писал «Ридус», накануне у резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше произошли столкновения между сторонниками экс-президента и прибывшим на его задержание спецназом, в результате чего ранения получили люди с обеих сторон. Некоторые СМИ поспешили сообщить о задержании Атамбаева, но вскоре эту информацию опровергли его дочь и адвокат, а также депутат парламента Киргизии.



Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, экс-президента обвиняют в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям. Атамбаев отверг все обвинения и проигнорировал повестки, заявив что «даже в руки их брать не будет», но согласился ответить на вопросы следователей в письменном виде через адвоката.

Напомним, Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год и стал первым главой Киргизии, который добровольно передал власть по демократической процедуре. Преемником Атамбаева стал его соратник по Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков, однако теперь у Жээнбекова к Атамбаеву масса претензий. 20 июня парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности и передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.