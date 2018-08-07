Атамбаева поместили в СИЗО

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа и помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

Как рассказал РИА Новости адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. «Пока мало что известно, но его обвиняют в коррупции по делу Батукаева», — сказал Слесарев.

По его оценке, при задержании экс-президента были нарушен ряд процессуальных норм. «Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения», — подчеркнул адвокат.



Посольство РФ в Киргизии сообщило, что обстановка в столице Киргизии после прошедших накануне массовых беспорядков стабилизировалась. «На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.



Напомним, накануне киргизский спецназ провел операцию по задержанию бывшего президента. Целые сутки его сторонники оказывали сопротивление силовикам, взяли в плен несколько спецназовцев и убили еще одного, а сам Атамбаев записал видеообращение к нации. Силовикам лишь с третьего штурма удалось прорваться в резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, после чего тот сдался. Всего во время проведения операции пострадали около ста человек.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год и стал первым главой Киргизии, который добровольно передал власть по демократической процедуре. Преемником Атамбаева стал его соратник по Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков, однако теперь Жээнбеков обвиняет Атамбаева в «грубом попрании» Конституции. В частности, Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, экс-президента обвиняют в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям.



20 июня парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности и передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сторонники Атамбаева попытались организовать 8 августа митинг в его поддержку в Бишкеке, но он оказался недостаточно массовым и был разогнан полицией. При этом были задержаны около 40 человек.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание Алмазбека Атамбаева — внутреннее дело Киргизии. По его словам, новые потрясения не пойдут на пользу самой республике и глобальным проектам, в которых она участвует.

