В РПЦ извинились перед мамой мальчика за грубость во время крещения

Священнослужители Гатчинской епархии на личной встрече принесли извинения матери мальчика, которая осталась недовольна обращением с ребенком в Мариенбургском Покровском храме Гатчины.

«Состоялась встреча секретаря епархии протоиерея Владимира Глазунова, духовника Михаила Юримского и мамы мальчика. Говорили о случившемся. От лица епархии и архиерея Владимир Глазунов принес матери извинения за такой казус», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе епархии.

Напомним, скандал в Гатчинской епархии разразился в начале августа после того, как мать прошедшего таинство крещения ребенка обратилась в полицию с жалобой на грубое обращение со стороны священника — игумена Фотия (Нечипоренко). В Сети была опубликована видеозапись момента погружения ребенка в купель в храме. На кадрах видно, что ребенок истошно кричит, а мать пытается забрать его у священнослужителя после второго погружения, однако тот отказывается отдать младенца и погружает его в третий раз.

Своей вины игумен Фотий не признал, обвинив женщину в излишней эмоциональности и неготовности к таинству крещения. Однако руководство епархии с ним не согласилось, и отец Фотий был подвергнут строгому наказанию — запрещению в священнослужении без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения сроком на год.



В пресс-службе Гатчинской епархии отметили, что игумен Фотий был приглашен для служения в Мариенбургский храм на время отпуска настоятеля храма. В другое время он является штатным клириком церкви на гатчинском кладбище.



Жалобы на грубое обращение с детьми во время таинства крещения появляются нередко. Обычно сложности возникают, когда родители приносят крестить младенца не на второй месяц после рождения, как то предписывает православная традиция, а позже, когда ребенок уже с трудом помещается в купель стандартных размеров, осознает происходящее, испытывает страх и может активно сопротивляться.

Церковные правила допускают крещение путем троекратного обливания водой, однако консервативные священники стараются исполнить содержащееся в священных текстах указание на необходимость полного троекратного погружения крещаемого в воду. В православной среде многие годы идет дискуссия по поводу допустимых способов крещения, однако подавляющее большинство россиян не в курсе этой ситуации и относятся к происходящему во время крещения с непониманием.