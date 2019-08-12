Отстраненный от службы игумен за грубое крещение ребенка обвинил его мать

Отстраненный от службы священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал произошедший скандал с крещением годовалого ребенка.

По его словам, он выполнял пасторский долг, в то время как родители малыша оказались «далекими от церковной жизни».

Игумен отметил, что у матери ребенка, вероятно, очень много свободного времени, ей просто скучно и нечего делать.

Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство, — заявил Фотий в интервью Пятому каналу.

Священник подчеркнул, что такие инциденты происходят постоянно, поскольку крещение для ребенка — это стресс.

Он добавил, что ребенок не глотал воду и не ударялся о стенки купели, так что «ничего экстраординарного не произошло».

Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы, — резюмировал отец Фотий.

Как сообщал «Ридус», священника отца Фотия Нечипоренко, грубо обращавшегося с ребенком во время крещения в Гатчине, запретили в священнослужении на год без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения.

По словам секретаря Гатчинской епархии отца Владимира Глазунова, все, кто это видел, пребывают в некотором шоке.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее скандальное крещение ребенка.



На кадрах видно, как священник грубо окунает истошно кричащего малыша в купель и не отдает его матери, пытающейся забрать ребенка.

