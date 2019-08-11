Священника наказали за грубое обращение с ребенком во время крещения
- 11 августа 2019, 18:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Священника отца Фотия Нечипоренко, грубо обращавшегося с ребенком во время крещения в Гатчине, отстранили от проведения богослужений и таинств.
По словам секретаря Гатчинской епархии отца Владимира Глазунова, ранее на этого священника уже поступали жалобы, но они были по незначительным поводам.
«Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке», — рассказал Глазунов телеканалу «360».
Он также пояснил, что отца Фотия не отстранили от службы, а временно запретили ему проводить богослужения и таинства до завершения разбирательств. Окончательное решение будет вынесено после выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее «Фонтанка» опубликовала видео, запечатлевшее крещение ребенка в Мариенбургском покровском храме в Гатчине.
На кадрах видно, как священник грубо окунает истошно кричащего малыша в купель и не отдает его матери, которая пытается забрать ребенка.
По данным издания, после случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что ее сын получил ссадины и ушибы.
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