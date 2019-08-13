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У девушки, которую ударил полицейский, обнаружили черепно-мозговую травму

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© youtube.com

© youtube.com

У Дарьи Сосновской, которую на субботней акции ударил в живот полицейский, врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката девушки Татьяну Молоканову.

По словам юриста, у ее подзащитной медики также выявили сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

От госпитализации Дарья отказалась, — приводит агентство слова Молокановой.

Напомним, Дарья Сосновская была задержана вечером 10 августа группой сотрудников МВД с применением силы после того, как сделала им замечание по поводу грубого обращения с инвалидом. При этом они заломали ей руки за спину, а один из полицейских в маске нанес девушке удар в правую часть туловища. Момент нанесения удара сняли на видео очевидцы задержания.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фото некоего полицейского и обратился к руководству столичного ГУ МВД с просьбой проверить этого сотрудника на предмет избиения девушки. По данным паблика, человека на фотографии зовут Сергей Цыплаков, он служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.

В отношении Сосновской был составлен административный протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал провести служебную проверку и возбудить уголовное дело против сотрудника полиции, который ударил Дарью Сосновскую.

Как сообщал «Ридус», общественные наблюдатели сочли корректными действия сотрудников полиции в отношении задержанных 10 августа во время несогласованного шествия в районе столичной станции метро «Китай-город».

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Комментарии (1)

  • Small 578ee6e910
    Zhirny Belyсегодня, 09:50

    На снятом видео заметно, как девушка пыталась откинуть ногой дубинку мента или поставить ему подножку. Мент вовремя среагировал и не позволил ей этого сделать, применив силу. Но даже если кто-то из популярных редакций или кухонных политиков это заметил, то они скорее промолчат. У нас ведь кровавый режим(ТМ), террор власти, совок 2.0 и а_вот_за_границей..

    Ну и про инвалида никто, разумеется, не скажет, что он проукраинский провокатор и в фейсбуке изъявлял желание "резать русню". Вероятно, крикнув что-то из своих постов и был задержан товарищами-ментами.

    В ближайшем будущем, надеюсь, ведомые "освободители" и "борцуны за всё хорошее против всего плохого" очнутся и увидят, как ими манипулируют популярные либеральные СМИ. Если нет - разочаруюсь в своём поколении ещё больше. Надоело видеть толпы идиотов.

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