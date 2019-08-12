В США перестанут пускать бедных

Иностранцам с низкими доходами и получателям социальной помощи станет сложнее получить визу для въезда в Соединенные Штаты и гринкарту, предупредили в Службе гражданства и иммиграции США.

«Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала в понедельник правило, которое ограничит легальную иммиграцию путем отказа в визах и разрешениях на постоянное проживание сотням тысяч людей за то, что они слишком бедны», — сообщает агенство «Рейтер».

Новые правила работы предложил ведущий помощник Трампа по иммиграции Стивен Миллер, они вступят в силу 15 октября. Согласно этим правилам, заявителям на временные или постоянные визы в США будут чаще отказывать на основании «несоблюдения стандартов дохода». Тем, кто уже въехал в США, станет сложнее получить помощь от государства, такую как талоны на питание, социальное жилье или государственную медицинскую страховку Medicaid.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли, комментируя новые правила работы своего ведомства, заявил на брифинге в Белом доме журналистам, что «закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности и ресурсы своих семей, спонсоров и частных организаций».

Журналисты отмечают, что новое правило станет одним из самых радикальных мер администрации Трампа, направленных на ограничение легальной миграции. Защитники иммигрантов обвинили Трампа в расизме и назвали план попыткой внести правки в законодательство без одобрения Конгресса.

Напомним, процесс выдачи виз в США россиянам почти полностью прекратился в 2018 году на фоне очередного ухудшения российско-американских отношений и высылки из Москвы занимавшихся оформлением виз дипломатов. В декабре стоимость многократной американской визы для граждан РФ выросла почти вдвое до 300 долларов США, а однократная подорожала до 160 долларов, но даже при своевременной и полной оплате ждать визу приходится по полгода и более без каких-либо гарантий положительного результата.

1 марта 2019 года Москва и Вашингтон пришли к договоренности о снижении сбора за все виды виз до 160 долларов, но быстрее выдавать визы в США не стали. Наоборот, контроль за желающими въехать в Соединенные Штаты россиянами ужесточился: помимо собеседования и сдачи отпечатков пальцев дипломаты стали требовать указывать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях и изучать их содержимое.



В июле 2019 года посольство США в Москве и МИД РФ выступили в прессе с взаимными обвинениями по поводу проблем с выдачей российских виз учителям Англо-американской школы, что еще более осложнило и без того непростые отношения между странами.

