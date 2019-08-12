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В Госдуме задумали положить предел наживе аптек на лекарствах

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© pixabay.com

© pixabay.com

Группа депутатов Госдумы озаботилась проблемой высоких наценок на медикаменты в аптеках и разрабатывает законопроект о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.

«Аптечный рынок ожидают серьезные изменения. Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора», — пишет газета «Коммерсант».

В настоящее время прибыль российских аптек напрямую зависит от наценки на лекарства, однако депутаты намерены предложить им другую схему работы. Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Как именно будет работать новая схема получения прибыли аптек, полной ясности пока нет. Четкие критерии депутаты пообещали определить совместно с представителями отрасли, чтобы избежать проблем с доступностью лекарств для населения.

На текущем этапе в Госдуме намерены ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры аптек с производителями, которые предусматривают продажи только одного препарата определенной разновидности с большой наценкой, что вынуждает клиентов аптек «брать что дают». Кроме того, депутаты хотят стимулировать конкуренцию между аптечными сетями так, чтобы ни одна из них не сумела захватить слишком большую долю рынка. Есть идея и о том, чтобы обязать сотрудников аптек информировать покупателей о наличии дешевых аналогов лекарств, в том числе российского производства.

Напомним, недавний опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что 53% россиян уверены в плохом состоянии российского здравоохранения. При этом больше трети опрошенных заявили, что за последние год-два положение дел в этой сфере только ухудшилось, и лишь 14% считают, что дела идут на поправку. Главной проблемой россияне назвали высокие цены на медикаменты — так считают 66% респондентов.

Данные ФОМ практически совпали с данными самого Минздрава РФ, который в своем последнем (апрельском) отчете тоже признал, что существующие государственные программы по развитию здравоохранения не приводят к улучшению здоровья россиян. А на днях выяснилось, что российские чиновники сорвали более четверти госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине 2019 года.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в России выдачу бесплатного препарата больным часто задерживают на большие сроки и как в таком случае бороться за свои права.

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Комментарии (1)

  • Small 48c838b196
    Влад Левсегодня, 08:08

    В России все через ёпу, но от души. Трудно поверить что получиться что-то по человечески. Это как они с промилями все решали.

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