В России сорвались более четверти госзакупок жизненно важных лекарств
- 07 августа 2019, 10:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Более 60 тысяч государственных закупок жизненно важных препаратов были сорваны в первой половине 2019 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование аналитической компании Headway.
По данным экспертов, это более четверти всех тендеров в России.
Большинство закупок (55,6 тысячи) не состоялось из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи отменили из-за отказа от размещения заказа.
Кроме того, 2,1 тысячи тендеров не произошли из-за недопуска участников.
Всего в первом полугодии по вышеозначенным причинам было сорвано 60,8 тысячи госзакупок.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несостоявшихся закупок лекарств выросло почти в два раза.
Аналитик отмечают, что большинство несостоявшихся тендеров — региональные. Там проблемы возникали с недорогими препаратами.
На федеральном уровне чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ, отмечает издание.
Как несколько дней назад писал «Ридус», в России наблюдается нехватка одного из основных препаратов для ВИЧ-положительных пациентов — ламивудина. В этом году в рамках централизованных закупок Минздрава торги на закупку препарата трижды были признаны несостоявшимися.
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