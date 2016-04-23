В России сорвались более четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Более 60 тысяч государственных закупок жизненно важных препаратов были сорваны в первой половине 2019 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование аналитической компании Headway.

По данным экспертов, это более четверти всех тендеров в России.

Большинство закупок (55,6 тысячи) не состоялось из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи отменили из-за отказа от размещения заказа.

Кроме того, 2,1 тысячи тендеров не произошли из-за недопуска участников.

Всего в первом полугодии по вышеозначенным причинам было сорвано 60,8 тысячи госзакупок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несостоявшихся закупок лекарств выросло почти в два раза.

Аналитик отмечают, что большинство несостоявшихся тендеров — региональные. Там проблемы возникали с недорогими препаратами.

На федеральном уровне чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ, отмечает издание.

Как несколько дней назад писал «Ридус», в России наблюдается нехватка одного из основных препаратов для ВИЧ-положительных пациентов — ламивудина. В этом году в рамках централизованных закупок Минздрава торги на закупку препарата трижды были признаны несостоявшимися.