Электромобиль Tesla сгорел на МКАД после ДТП

На МКАД электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовиком «Газель» и сгорел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на внутренней стороне 42-го километра кольцевой автодороги.

По словам собеседника агентства, Tesla выгорела полностью.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщал «Ридус», в июле жительница Екатеринбурга отсудила у дилера компании Tesla 20 миллионов рублей за неисправный электромобиль.