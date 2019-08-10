Электромобиль Tesla сгорел на МКАД после ДТП
- 10 августа 2019, 22:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На МКАД электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовиком «Газель» и сгорел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на внутренней стороне 42-го километра кольцевой автодороги.
По словам собеседника агентства, Tesla выгорела полностью.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщал «Ридус», в июле жительница Екатеринбурга отсудила у дилера компании Tesla 20 миллионов рублей за неисправный электромобиль.
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