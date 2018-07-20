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Жительница Екатеринбурга отсудила у дилера Tesla 20 млн рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Татьяна Заводовская, супруга владельца екатеринбургских торговых центров «Гринвич» и «Пассаж» Игоря Заводовского, получит от дилера компании Tesla 20 миллионов рублей за неисправный электромобиль.

Спустя несколько месяцев после покупки машины вышли из строя электронные ключи, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

По данным издания, владелица кафе Заводовская приобрела в апреле 2018 года в салоне Moscow Tesla Club автомобиль марки Tesla Model X 100D, однако уже в августе вышел из строя один электронный ключ, а в сентябре — второй. В результате устройство перестало реагировать на нажатие кнопок.

В ответ на жалобу Заводовской продавец предложил доставить электромобиль за ее счет в Берлин на завод-изготовитель для перепрошивки ключей.

Владелица машины отказалась от этого предложения и в ноябре подала на Moscow Tesla Club иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием вернуть деньги за автомобиль. Иск был удовлетворен — с ответчика постановили взыскать стоимость авто в размере 13 миллионов рублей, а также 6,5 миллиона рублей штрафа и 60 тысяч рублей госпошлины.

Moscow Tesla Club подал апелляцию в Свердловский областной суд, но тот оставил решение районного суда без изменений, пишет издание.

Ранее сообщалось, что суд вернул жителю Орла стоимость бракованного автомобиля в двойном размере.

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