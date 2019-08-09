Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков во время акции 27 июля

На запрос столичного уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича в прокуратуре Москвы ответили, что во время состоявшейся 27 июля несанкционированной акции 37 из 76 подростков были задержаны необоснованно, сообщает «Интерфакс».

По словам Бунимовича, по каждому такому случаю необходимо провести разбирательство.

Могу представить себе: подросток шел по своим делам, а тут его задерживают, и могу представить состояние его родителей в такой ситуации, — приводит агентство слова омбудсмена.

Уполномоченный выразил надежду, что подобные задержания несовершеннолетних не превратятся систему.

Напомним, что несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.

Как сообщал «Ридус», в СМИ появилась информация, что убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций в центре столицы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.