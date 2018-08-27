Шендеровича оштрафовали за участие в несанкционированной акции
- 09 августа 2019, 16:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Известного российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича оштрафовали за участие в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката литератора.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил писателя к штрафу в 10 тысяч рублей, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
Адвокат писателя Николай Зборошенко рассказал агентству, что Шендерович будет обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Писатель считает, что, участвуя в акции, он «реализовывал свое право на свободу мирных собраний», добавил юрист.
По его словам, Шендерович не был в суде, так как сейчас находится в отъезде.
Литератора задержали на акции 27 июля и привезли в отдел, где продержали всю ночь.
Напомним, что несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.
Как сообщал «Ридус», в СМИ появилась информация, что убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций в центре столицы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.
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