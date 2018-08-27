Известного российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича оштрафовали за участие в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката литератора.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил писателя к штрафу в 10 тысяч рублей, признав его виновным в совершении административного правонарушения.

Адвокат писателя Николай Зборошенко рассказал агентству, что Шендерович будет обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Писатель считает, что, участвуя в акции, он «реализовывал свое право на свободу мирных собраний», добавил юрист.

По его словам, Шендерович не был в суде, так как сейчас находится в отъезде.

Литератора задержали на акции 27 июля и привезли в отдел, где продержали всю ночь.

Напомним, что несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.



Как сообщал «Ридус», в СМИ появилась информация, что убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций в центре столицы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.