В Бишкеке разогнали уличную акцию сторонников Атамбаева

В столице Киргизии произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками задержанного экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В результате уличная акция в его поддержку была разогнана с помощью спецсредств, в том числе светошумовых гранат.

Как сообщает ТАСС, на некоторое время люди Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, где расположены здания парламента и президентской администрации, однако полиция вытеснила их с площади и рассеяла на прилегающих улицах. Численность участников акции оценивается в одну тысячу человек.

Также некоторое число сторонников экс-президента собралось у здания Главного следственного управления МВД Киргизии, куда был доставлен на допрос Алмазбек Атамбаев. Тем не менее, в ГУВД Бишкека заявили, что обстановка в городе спокойная и «полностью контролируется» силами правопорядка. О количестве задержанных пока не сообщается.

В социальных сетях периодически распространяются сообщения о том, что из Кой-Таша в центр Бишкека направляются новые группы агрессивно настроенных сторонников бывшего президента. По информации «Интерфакса», владельцы торговых точек, расположенных в крупных торгово-развлекательных центрах Бишкека, создали собственные группы охраны, чтобы не допустить разграбления магазинов в случае беспорядков.

Напомним, 8 августа в Киргизию на встречу глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он заявил, что задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева — внутреннее дело Киргизии. По его словам, новые потрясения не пойдут на пользу самой республике и глобальным проектам, в которых она участвует.

Накануне киргизский спецназ провел операцию по задержанию бывшего президента, лишь с третьего штурма им удалось прорваться в резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, после чего тот сдался. Целые сутки его сторонники оказывали сопротивление силовикам, взяли в плен несколько спецназовцев и убили еще одного, а сам Атамбаев записал видеообращение к нации. Всего во время проведения операции пострадали около ста человек.



Как рассказывал «Ридус», Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год и стал первым главой Киргизии, который добровольно передал власть по демократической процедуре. Преемником Атамбаева стал его соратник по Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков, однако Жээнбеков обвиняет Атамбаева в «грубом попрании» Конституции. В частности, Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, экс-президента обвиняют в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям.

20 июня парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности и передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

