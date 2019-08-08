Из-за козней Дании «Северный поток-2» может подорожать на 660 млн евро

СМИ узнали о серьезной задержке строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения от властей Дании. Эта проблема может обойтись в 660 миллионов евро.

«Проект газопровода под руководством России через Балтийское море в Европу может быть отложен на восемь месяцев и обойдется в дополнительные 660 миллионов евро (740 миллионов долларов) из-за препятствий в получении необходимых разрешений от Дании», сообщает Reuters со ссылкой на жалобу оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG в Копенгаген.

В самой компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Задержка в несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро, но мы не можем дать количественную оценку, поскольку конечные последствия зависят от сроков принятия решения о выдаче разрешения ответственными органами», — сообщили РБК в Nord Stream 2.

Оператор газопровода еще весной проинформировали Датское энергетическое агентство, ответственное за согласование маршрута газопровода, о негативном влиянии задержек на стоимость и график реализации проекта, но датские чиновники эти обращения игнорируют. Всего на рассмотрении в Копенгагене находятся сразу три заявки на различные маршруты, самая ранняя из которых была направлена более двух лет назад.



Напомним, «Северный поток» включает в себя две нитки от побережья России до Германии через Балтийское море общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, и кроме Дании все остальные страны уже согласовали прокладку труб.

Помимо волокиты в Дании у «Северного потока» есть и другие серьезные трудности. Напомним, на днях швейцарская дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода) подала иск в Европейский суд с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, которые Европарламент принял в апреле. Они распространяют на морские трубопроводы нормы третьего энергопакета ЕС.

Согласно нормам, которые пытается оспорить Nord Stream 2, компания не может быть одновременно поставщиком газа и владельцем магистрали, по которой он доставляется потребителям, а доступ к мощностям газопровода должны иметь независимые добытчики. Это означает, что вторая ветка «Северного потока» останется полупустой, поскольку сам «Газпром» будет лишен возможности загружать ее свыше 50%, ведь подключены к газопроводу только газпромовские месторождения. Кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа.



Активно препятствуют строительству газопровода Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал власти Германии за решение строить газопровод и угрожал санкциями всем участникам проекта. В конце июля Комитет по международным делам Сената США одобрил санкции против «Северного потока 2». Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к определенным операциям, связанным с «Северным потоком-2».

Тем не менее, и в России, и в Германии уверены в успехе проекта. 1 августа пресс-служба «Газпрома» отчиталась о готовности морского участка газопровода на 71%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прямо заявила, что газопровод будет достроен, несмотря ни на какие попытки противодействия, а глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер публично выступил в его поддержку.