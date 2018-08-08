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В Балтийском море уложили более 70% труб «Северного потока — 2»

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© DPA/TASS

© DPA/TASS

По дну Балтийского моря уже уложено 1739 километров труб газопровода «Северный поток — 2», что составляет примерно 71% от его общей протяженности по двум ниткам, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Строительство газопровода ведет его проектная компания Nord Stream 2 AG.

Согласно проекту, от побережья России до Германии через Балтийское море должны быть построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год

«Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство газопровода только от Дании. «Газпром» является единственным акционером компании.

Как сообщал «Ридус», в среду, 31 июля, комитет по международным делам Сената США большинством голосов одобрил санкции против «Северного потока — 2».

Напомним, в первой половине июня глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку газопровода «Северный поток — 2», отметив, что Россия остается одним из важнейших партнеров ЕС, который на протяжении десятилетий сотрудничает с «Газпромом».

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован законопроект о санкциях в отношении участников строительства «Северного потока — 2». В их числе отказ в выдаче американских виз, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США и на инвестиции в капитал.

В Минэнерго США назвали поступающий в Европу российский газ «дешевым, но ненадежным». При этом газ, добываемый в США, был объявлен «молекулами американской свободы».

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