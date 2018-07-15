Памфилова выступила за вотум недоверия главе Мосгоризбиркома

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ провели встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой, на которой потребовали отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИКу меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы. Это назрело», — цитирует ответ Памфиловой «Интерфакс».



Глава ЦИК отметила, что Горбунов трудится в Мосгоризбиркоме уже 26 лет, и осведомлен о ее позиции. «Он знает, Горбунов, я и не скрываю этого. Полтора года назад я обращалась к Собянину: Москва такой город… пора менять. Но Москва решила так. Но всему приходит конец. 26 лет — более чем достаточно», — рассказала Памфилова.



Фактически Элла Памфилова возложила на Горбунова ответственность за уличные протесты последних недель: «То, что сейчас произошло, то что мы сейчас расхлебываем, в один момент была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране». Памфилова добавила, что столкновения протестующих с полицией мешают нормальной жизни столицы и вредят имиджу Москвы как туристического центра.

Напомним, в Москве прошла серия митингов, причиной которых стали отказы 57 независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. В Могоризбиркоме заявили, что в подписных листах у ряда оппозиционных политиков были выявлены фальсификации — указаны данные несуществующих и умерших людей, на этом основании кандидатам отказали в регистрации на выборы.

Часть уличных акций в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы была незаконной. Во время несанкционированного митинга в их поддержку, который прошел в центре Москвы 3 августа, за нарушение общественного порядка полицейскими были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.



В ходе митинга 27 июля пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских и еще одно — о массовых беспорядках.

