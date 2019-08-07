Артемий Лебедев уехал из России после массовых протестов

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале сообщил, что уехал из Россию из-за событий вокруг выборов в Мосгордуму.

«Мне очень больно все это видеть, я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее», — заявил Лебедев, добавив что «они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть».

Дизайнер пожаловался, что во власть не пускают молодых, талантливых и умных людей, а у рядовых граждан ничего не осталось. «Эти люди украли все наши деньги, все наши пенсии, обложили нас налогами», — сказал он, пояснив, что в этой ситуации ему тяжело оставаться в России и потому он уехал к Атлантическому океану. «Это решение далось мне совсем непросто», — подчеркнул Лебедев.

Судя по набравшим наибольшее число «лайков» отзывам к видеоролику, многие Лебедеву не поверили:

— Ну Татьяныч, ну ты что… с таким уровнем троллинга, тебе на пенсию пора… Тема уже не торт.

— Кто смотрел предыдущие ролики сразу понял что Татьянычу *** [безразлично] на выборы и вообще на всех кроме себя.

— Тема, видно же по лицу что гонишь, даже очки темные не спасают.

— Будет забавно если текущая власть не распознает этот толстый троллинг и воспримет все очень близко к сердцу.

Ранее в своем видеоблоге Артемий Лебедев неоднократно критиковал оппозиционеров и несанкционированные уличные акции, но при этом сам демонстрировал неуважение к власти, чтобы показать, что на самом деле в России нет политических репрессий. Также он выражал несогласие с тем, что оппозиционных кандидатов не допускают до выборов в Мосгордуму. «Пусть там сидят все эти оппозиционные ребята, пусть они покажут, на что они способны», — предлагал Артемий.

Кроме того, Лебедев обращал внимание своих подписчиков на действия провокаторов во время протестов в Москве: «Очевидно, что не все они это делают за деньги, очевидно что есть люди, у которых это просто призвание: придти поорать, накричать на мента, сфоткаться. То есть ты такой становишься, сзади тебя омоновцы и росгвардейцы, и ты такой достаешь телефон и делаешь селфачок. Весь Instagram в этих штуках».

Лозунг «Россия будет свободной» дизайнер называл «истерическим», уличные акции — бессмысленными, а радикально настроенных граждан — «последователями Новодворской». «Россия и так свободна, без этих ваших воплей», — считает Лебедев.

Напомним, в Москве прошла серия незаконных митингов в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Могоризбирком заявил, что в подписных листах у ряда оппозиционных политиков были выявлены фальсификации — указаны данные несуществующих и умерших людей, на этом основании кандидатам отказали в регистрации на выборы. Во время несанкционированного митинга в их поддержку, который прошел в центре Москвы 3 августа, за нарушение общественного порядка полицейскими были задержаны около 600 человек.



До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. В ходе митинга пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских и еще одно — о массовых беспорядках.

