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Посол США в России собрался в отставку

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой об отставке.

Об этом сообщает принадлежащая семье Хантсмана газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на письмо посла, направленное главе Белого дома.

«Я покидаю пост посла США 3 октября 2019 года, — говорится в заявлении Хантсмана. — Надеюсь, что будет достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и ее утверждения».

Посол добавил, что Трамп и госсекретарь Майк Помпео уже осведомлены о том, что он и его семья хотят вернуться на родину после двух лет работы в Москве по семейным обстоятельствам.

Как известно, Хантсман вступил в должность посла в РФ 3 октября 2017 года.

Однако издание отмечает, что Хантсман, занимавший пост губернатора штата Юта в 2005 — 2009 годах, по всей видимости, собирается вновь бороться за эту должность.

О намерении дипломата вернуться в США к концу года и баллотироваться на пост губернатора Юты американские СМИ сообщили еще в июне.

Как писал ранее «Ридус», Джон Хантсман — мормон из штата Юта, в этой части США находится штаб-квартира этой многочисленной псевдохристианской секты. Мормоны оказывают значительное влияние на общественно-политическую жизнь Соединенных Штатов. Как и положено мормону, Джон Хантсман — глава многодетной семьи, у него семеро детей и солидный капитал: в 2016 году Forbes оценивал его состояние в 1 миллиард долларов.

В апреле 2019 года Хантсман пригрозил России находящимися в Средиземном море американскими авианосцами, призвав российское правительство прекратить «дестабилизирующую деятельность по всему миру».

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