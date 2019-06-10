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СМИ: посол США в России намерен вернуться на родину

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Американский посол в России Джон Хантсман серьезно подумывает над тем, чтобы вернуться в США и занять пост губернатора штата Юта.

Как сообщает The Atlantic со ссылкой на четыре собственных источника, возвращение дипломата на родину может произойти к концу года.

«Это не просто болтовня, он серьезно задумывается об этом», — цитирует издание бывшего консультанта Хантсмана.

В апреле Хантсман пригрозил России находящимися в Средиземном море американскими авианосцами, призвав российское правительство прекратить «дестабилизирующую деятельность по всему миру».

Также сообщалось, что в последнее время посол Хантсман бойкотирует крупные общественные мероприятия в знак протеста против ареста гражданина США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело в отношении Калви и еще четырех топ-менеджеров Baring Vostok возбудили в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.

Как сообщал «Ридус», Джон Хантсман — мормон из штата Юта, в этой части США находится штаб-квартира этой многочисленной псевдохристианской секты. Мормоны оказывают значительное влияние на общественно-политическую жизнь Соединенных Штатов. Как и положено мормону, Джон Хантсман — глава многодетной семьи, у него семеро детей и солидный капитал: в 2016 году Forbes оценивал его состояние в 1 миллиард долларов.

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