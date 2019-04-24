найти ×
   
  • USD
    63.79
  • EUR
    71.75
СохранитьСохранено0
×

028746

Посол США пригрозил России авианосцами

Small f78f8d6c11

© social media

Посол США в Москве Джон Хантсман пригрозил России находящимися в Средиземном море американскими авианосцами, призвав российское правительство прекратить «дестабилизирующую деятельность по всему миру». По его словам, каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что, если она действительно стремится улучшить отношения с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — цитирует Хантсмана пресс-служба Шестого флота американских ВМС.

Средиземноморская группировка флота США включает в себя десять кораблей, более 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Заодно с американскими моряками действуют силы НАТО из европейских стран.

© wikimedia.org

В середине прошлой недели в акваторию Черного моря вошла группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС США «Грейвли». За ним следуют фрегаты ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон». В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации российскими специалистами был выполнен комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей.

В начале апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив путем усиления позиций Альянса в Черном море.

В марте у берегов Украины прошли учения стран — членов НАТО и их союзников Sea Shield 2019. Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария».

Напомним, в последнее время посол Хантсман бойкотирует крупные общественные мероприятия в знак протеста против ареста гражданина США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело в отношении Калви и еще четырех топ-менеджеров Baring Vostok возбудили в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 495cea7762
    Владимир Дехтяренкосегодня, 07:59

    "Посол США в Москве Джон Хантсман пригрозил России привести к берегам Крыма два авианосца" - это, очевидно, вольная трактовка аффтара заявления посла? Или аффтар может привести родословную цитату о "приводе к берегам Крыма"?

  • Small default
    Ryszard Ewiakсегодня, 09:27

    Пока мы можем спать спокойно, но не всегда так будет. Моисей пишет: «И корабли со стороны Киттима [ВМС США], и будут угнетать Ассура [Россию], и будут угнетать Евера [остальных противников, в том числе Иран и Китай]» (Числа 24:24а). Эта армада после выполнения своей миссии не вернутся домой, она будет уничтожена (Числа 24:24б). Это будет взаимная резня. Книга Откровения предрекает, что когда США нападёт на Россию, будет использован «большой меч» (6:4). Иисус, говоря об этой войне, так охарактеризовал его: «Ужасающие вещи также и необычные явления с неба могучие будут» (Луки 21:11). В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы». Арамейская Пешитта: «и морозы большие будут». Сегодня мы называем это «ядерной зимой». А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «и беспорядки» (в смысле путаницы и хаоса). Арамейская Пешитта: «и путаница» (о состоянии общественного порядка). Из-за использования этого оружия будут также значительные толчки, глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11).
    Иисус предупреждает нас о последствиях глобальной ядерной войны. Не будет это «конец света». Как предрёк Иисус, всё же это будет «начало родовых болей» (Матфея 24:8).

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
15062091читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
103017292читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291070читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

402708503читать позжечитаю позже