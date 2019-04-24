Посол США пригрозил России авианосцами

Посол США в Москве Джон Хантсман пригрозил России находящимися в Средиземном море американскими авианосцами, призвав российское правительство прекратить «дестабилизирующую деятельность по всему миру». По его словам, каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что, если она действительно стремится улучшить отношения с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — цитирует Хантсмана пресс-служба Шестого флота американских ВМС.

Средиземноморская группировка флота США включает в себя десять кораблей, более 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Заодно с американскими моряками действуют силы НАТО из европейских стран.

В середине прошлой недели в акваторию Черного моря вошла группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС США «Грейвли». За ним следуют фрегаты ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон». В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации российскими специалистами был выполнен комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей.

В начале апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив путем усиления позиций Альянса в Черном море.

В марте у берегов Украины прошли учения стран — членов НАТО и их союзников Sea Shield 2019. Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария».



Напомним, в последнее время посол Хантсман бойкотирует крупные общественные мероприятия в знак протеста против ареста гражданина США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело в отношении Калви и еще четырех топ-менеджеров Baring Vostok возбудили в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.