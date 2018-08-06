Женщина отсудила у Сочинского нацпарка 146 тысяч рублей за перелом ноги

Суд в Волгограде принял решение взыскать с Сочинского национального парка 146 тысяч рублей компенсации в пользу женщины, получившей травму во время экскурсии.

Инцидент произошел в декабре 2015 года. Жительница Волгограда приехала вместе с детьми в парк на экскурсию. На обледеневшей лестнице женщина поскользнулась и сломала ногу. Пострадавшую госпитализировали в сочинскую больницу и прооперировали.

Позже женщина решила взыскать с администрации парка материальный и моральный ущерб.

Районный суд в Волгограде решил, что руководство парка не обеспечило экскурсантам безопасные условия, и присудил подавшей иск женщине 46 тысяч рублей компенсации затрат на лечение и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Представители парка подали апелляционную жалобу, однако Волгоградский областной суд ее отклонил и оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщается на сайте ведомства.

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