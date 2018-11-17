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Уральская туристка отсудила у МВД 40 тысяч рублей за испорченный отдых

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© pixabay.com

© pixabay.com

Жительница города Краснокамска в Пермском крае выиграла судебный процесс против регионального управления МВД РФ.

В августе прошлого года Анастасия Т. получила новый загранпаспорт и купила в турагентстве путевку во Вьетнам, куда собиралась поехать на новогодние каникулы.

Когда же пришло время поездки, женщина с дочерью приехала в Екатеринбург, откуда должен был состояться вылет на азиатский курорт.

Однако в аэропорту выяснилось, что на некоторых страницах ее паспорта отсутствуют необходимые печати. В результате ей отказали в вылете.

Вернувшись в родной Краснокамск, на следующий день Анастасия проставила в документе отсутствующие печати. Однако теперь ей пришлось лететь в Москву, чтобы уже оттуда отправиться в Нячанг.

Соответственно, отдых мамы с дочкой начался на два дня позже. Ко всему прочему, женщине пришлось заплатить лишних 60 тысяч рублей.

Вернувшись на родину, Анастасия подала иск в суд о взыскании убытков и компенсации морального вреда с краевого ГУ МВД, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

Принимая во внимание, что сотрудники отдела миграционной службы быстро исправили нарушение, суд снизил размер компенсации морального вреда в пользу Анастасии и ее несовершеннолетней дочери до 10000 рублей в пользу каждой.

Также МВД должно будет выплатить 42 тысячи 605 рублей материального ущерба.

Решение суда не удовлетворило женщину, и в настоящий момент ее адвокат подал обжалование касательно морального вреда в вышестоящую инстанцию.

Как сообщал «Ридус», в мае нынешнего года суд в Свердловской области удовлетворил иск местной жительницы к МВД за ошибку в загранпаспорте. Ведомство обязали выплатить истице компенсацию в размере 65 тысяч рублей.

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